Эпидемиологический порог в Николаеве превышен на 2,1%, а в среднем по области превышение составляет 14%.

Об этом вчера, 10 марта, во время заседания комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности сказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, передают НикВести.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью в Николаеве, чиновница рассказала, что на сегодня она самая низкая по области. При этом Ирина Шамрай констатировала, что заболеваемость растет.

— Эпидемический порог рассчитывается в течение нескольких лет, когда заболеваемость превышает аналогичные периоды предыдущих годов. Это данные абсолютно условные, они рассчитываются областным лабораторным центром. Порог в этом году рассчитан как 548 заболевших на 10 тысяч населения на протяжении предыдущих эпидемиологических порогов. Превышение данного порога свидетельствует о том, что уровень заболеваемости увеличился, и мы должны проводить противоэпидемиологические мероприятия. Поскольку за 10 неделю 2020 года, сейчас у нас 10-я неделя закончилась, у нас заболели 5943 человека, что на 6,3% больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение заболеваемости произошло за счет детского населения, их больше заболело на предыдущей неделе на 7,7%. Взрослое население - увеличилось на 3,2%. Сохраняется превышение эпидпорога, которое составляет у нас по области +14%. Эпидемиологические пороги завышены в 7 городах и районах Николаевской области. Николаев - на 2,1%, Первомайск - на 73%, Южноукраинск - на 17%, Березанский район - на 26,8%, Братский - на 16%, Новоодесский - на 28%, Очаковский - на 75,6%. На сегодняшний день закрыто 6 школ: одна в Николаеве, 4 в Очакове и еще одна в Южноукраинске, - сказала Ирина Шамрай.

Она рассказала, что такой низкий уровень превышения эпидпорога в Николаеве, по сравнению с другими городами области, например Первомайском, где превышение составляет 70%, достигнуто благодяра превентивным методам в школах, директора которых на локальном уровне закрывают на карантины отдельные классы.

— Почему в Николаеве 2,1%? Болеют в основном, 70% - это детское население. Благодаря тому, что образование мероприятия предупредила, то есть, не дожидаясь превышения порога, который на сегодня +2,2%, они закрывали те классы и школы, где больше 20% не посещали учебный процесс. Мы проводили анализ, и у нас даже были определенные переговоры о том, что не все обращаются за медицинской помощью. И это большая часть тех детей, у которых родители просто боятся, чтобы дети не заболели, оставили их дома на этот период. Были люди, которые болели соматическими заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, те самые учителя, и не посещали школы. Но благодаря тому, что в Николаеве были предприняты превентивные мероприятия, и не дожидаясь превышения порога были закрыты некоторые классы, сегодня в отличие от Первомайска, где 70% превышение, у нас только 2%. Если сегодня пойти тем же путем и закрывать определенные классы, то это также даст свой результат, - рассказала Ирина Шамрай.

Начальница управления образования Анна Лычко, в свою очередь, рассказала, что в связи с ростом заболеваемости в ближайшее время будет приостановлен учебный процесс в нескольких учреждениях образования.

— Руководители учреждений образования своими приказами сами закрывают отдельные классы. Если уровень заболеваемости общий больше 20%, то мы готовим распоряжение городского головы на основании ходатайства руководителя учреждения о приостановке образовательного процесса до улучшения условий. На сегодня мы собрали такую информацию, сейчас руководители некоторых учреждений пойдут на очередную приостановку образовательного процесса в полном объеме, - сказала Анна Лычко.

Ранее сообщалось, что член исполнительного комитета Николаевского городского совета Александр Садыков предложил закупить во все школы и детские сады города экспресс-тесты на коронавирус.