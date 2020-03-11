Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны Украины нового руководителя - Андрея Тарана.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

Во время встречи Глава государства подчеркнул, что приоритетом работы нового министра должно стать обеспечение высокой обороноспособности страны.

— Для укрепления наших Вооруженных сил нужна совместная, слаженная работа Министерства и руководителя Вооруженных сил Украины по всем важным направлениям, - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что основу любой армии составляют люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть направлены прежде всего на человека.

— Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышение уровня подготовки, усиление социальной защищенности людей в погонах. Наши военные отдают Родине силы, здоровье, отдают жизнь, а значит - они должны иметь мощный «мотивационный пакет, - подчеркнул Глава государства.

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Верховного Главнокомандующего за доверие и заверил, что будет делать все для выполнения сложных задач, которые стоят перед министерством.

По его словам, главный приоритет - обеспечение высокой обороноспособности страны.

— Вооруженные силы нуждаются модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима обдуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - отметил он.

В то же время Андрей Таран отметил, что люди - основа армии. Поэтому нужно, чтобы все военнослужащие стали профессионалами в своем деле. Для этого необходима упорная работа министерства и военного руководства ВСУ.

Также министр отметил необходимость продолжения политики социальной защиты военнослужащих и членов их семей. В частности, необходимо разработать и воплотить в жизнь широкий мотивационный пакет. Он должен предусматривать обеспечение жильем, достойную зарплату, приоритетное право на поступление в учебные заведения, бесплатное образование, предоставление качественных медицинских услуг, а также гарантии при увольнении.

— Все это, я считаю, позволит повысить престиж службы в Вооруженных силах. Сделать ее привлекательной, перспективной, решить наконец вопрос комплектования и поднять уровень боевой способности, - заявил министр.

Кроме того, Андрей Таран отметил необходимость продолжить внедрение в Вооруженных силах Украины стандартам НАТО. Речь идет прежде всего о максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут отвечать на атаки противника.