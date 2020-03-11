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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут отвечать на атаки противника.
Об этом он сообщил перед представлением министра обороны, пишет Украинская правда.
— Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномоченные всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте, - сказал Владимир Зеленский.
Как известно, вчера на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий погибли трое украинских военных, 7 получили ранения, 2 — боевые травмы.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут отвечать на атаки противника.
Об этом он сообщил перед представлением министра обороны, пишет Украинская правда.
— Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномоченные всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте, - сказал Владимир Зеленский.
Как известно, вчера на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий погибли трое украинских военных, 7 получили ранения, 2 — боевые травмы.