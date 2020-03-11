Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут отвечать на атаки противника.

Об этом он сообщил перед представлением министра обороны, пишет Украинская правда.

— Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномоченные всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте, - сказал Владимир Зеленский.