С начала суток 10 марта вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинские военные погибли, 7 получили ранения, 2 — боевые травмы.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Обстрелы зафиксировали рядом с населенными пунктами Пески, Новоселовка, Вторая Авдеевка, Васильевка, Широкино, в районе Павлополя, Орехово, Хутора Свободного, Новоалександровки, Луганского, Мироновского, Новолуганского и Новгородского.

Также 10 марта боевики трижды открывали провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения № 3 Богдановка — Петровское. Подразделения ООС огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Кроме того, за минувшие сутки боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

Вследствие попадания ракеты в грузовик один украинский военный погиб на месте, впоследствии еще один скончался от полученных ранений. Еще семь — получили ранения различной степени тяжести, также одного военного госпитализировали с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате обстрелов один военнослужащий ООС погиб и еще один получил боевое травмирования.