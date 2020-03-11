Народный депутат фракции «Европейская Солидарность», заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что во время сегодняшних обысков у крымских татар в Бахчисарае силовики оккупанта подбросили запрещенные предметы и искусственно создали основания для их арестов.

Об этом Ахтем Чийгоз написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня утром в Крыму оккупант ворвался в дома крымских татар с обысками. Известно о семи обысков в моем родном Бахчисарае. Оккупанты искали оружие, запрещенную литературу. Как уже известно, они подбрасывали запрещенные предметы, потому что сами ничего противозаконного не находили. Агрессор не остановит эти репрессии, пока Крым не будет освобожден, - отметил Ахтем Чийгоз.

Как известно, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма силовики проводят обыски у крымских татар.

