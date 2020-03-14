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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.
— Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - написал Арсен Аваков.
Он также отметил, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут «очень жестко карать».
При этом министр добавил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.
— Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что с 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В этот период по всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, а также запрещены массовые мероприятия.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.
— Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - написал Арсен Аваков.
Он также отметил, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут «очень жестко карать».
При этом министр добавил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.
— Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что с 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В этот период по всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, а также запрещены массовые мероприятия.