Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.

— Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - написал Арсен Аваков.

Он также отметил, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут «очень жестко карать».

При этом министр добавил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

— Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру, - написал Арсен Аваков.

Напомним, что с 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В этот период по всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, а также запрещены массовые мероприятия.