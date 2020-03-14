Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут зарегистрироваться в онлайн-системе «Друг», которую будут использовать для дальнейшей эвакуации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

По его словам, с помощью системы «Друг» внешнеполитическое ведомство получит информацию о месте пребывания украинских граждан за рубежом для дальнейшего формирования списков на эвакуацию.

— Ближайшие 4 дня до 17 марта будут временем чрезвычайной ответственности и напряжения. Сейчас время взвешенных и ответственных решений. Я гарантирую, что МИД будет максимально работать, чтобы ни один украинец не остался без помощи. Призываю всех украинцев регистрироваться в системе МИД. Идите ищите онлайн. Вы там регистрируетесь и мы сразу видим, где вы находитесь. Если вы не сможете вернуться до 17-го марта, именно эта система станет основой для формирования списков для дальнейшего вывоза граждан Украины спецсамолетами, - пояснил он.

Кроме того, МИД договорился с украинскими мобильными операторами об извещении украинцев за рубежом о прекращении авиасообщения, связи с консулами и организацию выезда в Украину после 17 марта.

Зарегистрироваться в системе «Друг» можно по ссылке - friend.mfa.gov.ru.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.