Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в одной из стран мира зафиксирован первый случай заражения коронавирусом украинского дипломата.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, в связи с этим зарубежные дипломатические учреждения переходят на особый режим, который предусматривает, что дипломатические учреждения продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

— Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру, - сказал он.

Отмечается, что горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы через сообщения на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Напомним, что граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут зарегистрироваться в онлайн-системе «Друг», которую будут использовать для дальнейшей эвакуации.