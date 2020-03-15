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На довыборах в Верховную Раду по 179 округу в Харьковской области лидирует экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличая, на втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы».
Так, кандидаты в народные депутаты Украины получили голосов избирателей:
1. Юлия Светличная (самовыдвижение) — 71,28%
2. Виктория Пташник ( «Европейская Солидарность») — 10,98%
3. Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) — 7,41%
Испортили бюллетень — 2,21% избирателей. Другие кандидаты набрали меньше 2%
Экзит-пол ВОО «ППИ» проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.
Было опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа № 179.
Экзитпол проводился с участием 57 интервьюеров ВОО «Передовые Правовые Инициативы», которые были задействованы на волонтерских началах. Данные экзит-пола вносились в специальной программы «Контроль и наблюдение ППИ». Анонимный опрос проводился face-to-face через мобильные устройства интервьюеров и обрабатывались мгновенно.
Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.
Напомним, к 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила всего 22%. во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%
Также сообщалось, что на некоторых участках утром было совсем пусто. За первые 15 минут никто из избирателей не пришел голосовать.
Напомним, что кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру с довыборов по 179 округу на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.
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На довыборах в Верховную Раду по 179 округу в Харьковской области лидирует экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличая, на втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы».
Так, кандидаты в народные депутаты Украины получили голосов избирателей:
1. Юлия Светличная (самовыдвижение) — 71,28%
2. Виктория Пташник ( «Европейская Солидарность») — 10,98%
3. Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) — 7,41%
Испортили бюллетень — 2,21% избирателей. Другие кандидаты набрали меньше 2%
Экзит-пол ВОО «ППИ» проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.
Было опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа № 179.
Экзитпол проводился с участием 57 интервьюеров ВОО «Передовые Правовые Инициативы», которые были задействованы на волонтерских началах. Данные экзит-пола вносились в специальной программы «Контроль и наблюдение ППИ». Анонимный опрос проводился face-to-face через мобильные устройства интервьюеров и обрабатывались мгновенно.
Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.
Напомним, к 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила всего 22%. во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%
Также сообщалось, что на некоторых участках утром было совсем пусто. За первые 15 минут никто из избирателей не пришел голосовать.
Напомним, что кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру с довыборов по 179 округу на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.