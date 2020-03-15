На довыборах в Верховную Раду по 179 округу в Харьковской области лидирует экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличая, на втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы».

Так, кандидаты в народные депутаты Украины получили голосов избирателей:

1. Юлия Светличная (самовыдвижение) — 71,28%

2. Виктория Пташник ( «Европейская Солидарность») — 10,98%

3. Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) — 7,41%

Испортили бюллетень — 2,21% избирателей. Другие кандидаты набрали меньше 2%

Экзит-пол ВОО «ППИ» проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.

Было опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа № 179.

Экзитпол проводился с участием 57 интервьюеров ВОО «Передовые Правовые Инициативы», которые были задействованы на волонтерских началах. Данные экзит-пола вносились в специальной программы «Контроль и наблюдение ППИ». Анонимный опрос проводился face-to-face через мобильные устройства интервьюеров и обрабатывались мгновенно.

Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.

Напомним, к 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила всего 22%. во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%

Также сообщалось, что на некоторых участках утром было совсем пусто. За первые 15 минут никто из избирателей не пришел голосовать.