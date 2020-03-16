На момент закрытия избирательных участков явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО № 179 в Харьковской области составила 27,47%.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 20 часов явка составила 27,47%, на 16 — 22,18%, на 12 — 12,94%.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине — 49,2%.

По словам члена комиссии Ирины Ефремовой, ответственной за обеспечение полномочий комиссии в Харьковской области, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано.

Результаты промежуточных выборов народного депутата в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 включительно.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду по 179 округу в Харьковской области лидирует экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличая, на втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник.