Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петро Порошенко считает, что цивилизованный мир никогда не признает результатов так называемого «референдума» в Крыму, который прошел 16 марта 2014 года и аннексии украинского полуострова Российской Федерацией.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

— Шесть лет назад российский агрессор устроил на нашей крымской земле свой незаконный «референдум». Под дулами российских автоматов произошло показательное издевательство над украинским суверенитетом и территориальной целостностью. На весь мир Кремль продемонстрировал свое пренебрежение к международному праву и принципам добрососедства. И получил законное наказание, и сегодня сдерживает его враждебные аппетиты, а также постоянно приближает день возвращения Крыма под украинский суверенитет! Цивилизованный мир не признал и не признает результаты голосования на незаконном российском «референдуме». Как и не признает незаконной аннексии Россией украинского полуострова!, - отметил Петро Порошенко.

Петро Порошенко поблагодарил всех международных партнеров, которые признают аннексию Крыма.

— Глубоко благодарен всем нашим международным партнерам за несокрушимую позицию непризнания незаконной аннексии Крыма, противодействие ползучей оккупации акваторий Черного и Азовского морей и твердую поддержку украинской борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наша борьба продолжается. Крым - это Украина!, - подчеркнул Петро Порошенко.



