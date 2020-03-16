Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился тем, что заместитель главы администрации Ингульского района Игорь Волков не знает, где купить индивидуальные средства защиты, в том числе антисептики.

Об этом стало известно сегодня 16 марта, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям по борььбе с коронавирусом в Николаеве, сообщают НикВести.

В ходе заседания возник вопрос о том, где купить маски и антисептики, мэр Николаева Александр Сенкевич порекомендовал задать этот вопрос начальнице управления здравоохарнения Николаевского горсовета Ирине Шамрай.

— Я сел, пробил по интернету, нет нигде ничего, - сказал Игорь Волков.

Депутат Николевского городского совета Сергей Исаков отметил, что такие вопросы должны решать в специально-созданном штабе.

— У нас есть группа риска, тот же ЦНАП, который сейчас работает, он в группе риска, - сказал Игорь Волков.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сказал, что администрация района сама должна разобраться с проблемой.

— Вы можете на месте с руководителем ЦНАПА разобраться, - сказал Александр Сенкевич. — Так негде взять!, - сказал Игорь Волков. — Что негде взять?, - спросил Александр Сенкевич. — Средства защиты, - ответил Игорь Волков. — Вам рассказать, где взять?, - мэр. — Расскажите, - сказал Игорь Волков. — Я вам расскажу. Человек работал главой района, не знает где взять антисептик, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что считает бессмысленным выделять из бюджета деньги на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что, по его словах, их «невозможно достать» из-за большого спроса в мире.