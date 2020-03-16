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Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает бессмысленным выделять из бюджета деньги на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что, по его словах, их «невозможно достать» из-за большого спроса в мире.
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Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 16 марта, во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - передает корреспондент НикВести.
— На сегодня в медучреждениях Николаева есть 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, 16 из которых мы купили в прошлом году. Нужно остановить эту панику относительно закупки этих аппаратов. Выделение денег на эти аппараты не значит, что эти аппараты можно будет купить. Потому что на сегодня на складах в Украине их нет. Есть украинского производства, некоторые чешского. Но сегодня в мире на самом деле, из-за вспышки коронавируса в мире, спрос на эти аппараты увеличился. И страны, которые имеют экономический статус выше Украины, не могут позволить себе их купить просто из-за их отсутствия. Поэтому, сколько бы мы денег не выделили на их покупку, мы понимаем, что их фактически невозможно достать. Даже обходя процедуру публичной закупки по сокращенной процедуре. Поэтому, прошу вас сохранять спокойствие, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Отметим, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в комментарии НикВести сказала, что Николаевские городские больницы на сегодняшний день укомплектованы 49 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает бессмысленным выделять из бюджета деньги на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что, по его словах, их «невозможно достать» из-за большого спроса в мире.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 16 марта, во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - передает корреспондент НикВести.
— На сегодня в медучреждениях Николаева есть 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, 16 из которых мы купили в прошлом году. Нужно остановить эту панику относительно закупки этих аппаратов. Выделение денег на эти аппараты не значит, что эти аппараты можно будет купить. Потому что на сегодня на складах в Украине их нет. Есть украинского производства, некоторые чешского. Но сегодня в мире на самом деле, из-за вспышки коронавируса в мире, спрос на эти аппараты увеличился. И страны, которые имеют экономический статус выше Украины, не могут позволить себе их купить просто из-за их отсутствия. Поэтому, сколько бы мы денег не выделили на их покупку, мы понимаем, что их фактически невозможно достать. Даже обходя процедуру публичной закупки по сокращенной процедуре. Поэтому, прошу вас сохранять спокойствие, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Отметим, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в комментарии НикВести сказала, что Николаевские городские больницы на сегодняшний день укомплектованы 49 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.