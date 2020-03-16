Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает бессмысленным выделять из бюджета деньги на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что, по его словах, их «невозможно достать» из-за большого спроса в мире.

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Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 16 марта, во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - передает корреспондент НикВести.

— На сегодня в медучреждениях Николаева есть 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, 16 из которых мы купили в прошлом году. Нужно остановить эту панику относительно закупки этих аппаратов. Выделение денег на эти аппараты не значит, что эти аппараты можно будет купить. Потому что на сегодня на складах в Украине их нет. Есть украинского производства, некоторые чешского. Но сегодня в мире на самом деле, из-за вспышки коронавируса в мире, спрос на эти аппараты увеличился. И страны, которые имеют экономический статус выше Украины, не могут позволить себе их купить просто из-за их отсутствия. Поэтому, сколько бы мы денег не выделили на их покупку, мы понимаем, что их фактически невозможно достать. Даже обходя процедуру публичной закупки по сокращенной процедуре. Поэтому, прошу вас сохранять спокойствие, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.

Отметим, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в комментарии НикВести сказала, что Николаевские городские больницы на сегодняшний день укомплектованы 49 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.