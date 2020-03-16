Фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете призывает управление здравоохранения Николаевской ОГА подготовить перечень необходимого оборудования и медикаментов для пополнения материально-технической базы медицинских учреждений Николаевской области для осуществления профилактики и возможного лечения коронавирусной инфекции.

«Учитывая, что количество случаев заболевания COVID-19 в Украине растет, «Наш край» предлагает принять немедленные меры по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых антисептических и других защитных средств в больницы области. Не нужно ждать пока Николаевщина войдет в список областей со случаями заболевания COVID-19», - говорится в заявлении «Нашего края».

Депутаты отмечают, что мировой опыт показывает, что даже страны с разветвленной и достаточно прочной системой здравоохранения с трудом справляются с пандемией. Заявления местных чиновников, о готовности принимать и лечить людей с выявленным заболеванием не вселяют надежды, так как реальная картина и кадрового обеспечения, и материально-технической базы медицинских учреждений желала лучшего и до появления коронавирусной инфекции.

«Решение о перераспределении финансовых средств или использования резервного фонда бюджета области для усиления лечебных учреждений будет не просто правильным, а ответственным для сохранения здоровья наших людей. «Наш край» готов предоставить свои голоса и собраться на сессию для принятия данного решения», - сказано в заявлении.

В том числе «Наш край» обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с предложением направить руководителям коммунальных предприятий области рекомендации об усилении профилактических мероприятий и введении особого режима работы на предприятиях для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести

→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti

Отдельно депутаты предлагают направить обращение к руководителю КП «Николаевский международный аэропорт» Федору Барне с требованием предоставить информацию о работе предприятия в данный период, профилактических мероприятиях и приблизительном плане действий для минимизации убытков, возникающих в результате пандемии и особого режима работы предприятия.

Ранее сообщалось, что мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.