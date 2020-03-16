Елена Киселева

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

Она отметила, что ознакомилась с предложенными депутатами Сергеем Исаковым, Сергеем Кантором и членом исполкома Александром Садыковым планом мероприятий по предотвращению коронавируса и поддерживает его, хоть он и требует доработки. Депутат в свою очередь добавила, что все сборы чиновников мэрии — это ничегонеделание и лишь копии решений, принятых ранее кем-то.

— Я ознакомилась (с предложениями инициативной группы - прим.), мнения поддерживаю, приветствую инициативу. Требует доработки там, детализации. Ничегонеделание - со стороны чиновников, мне кажется, что все их сборы - это копии решений, принятых кем-то. Я не хочу, чтобы мы были здесь какими-то креативщиками или оригинальными, но элементарные вещи должны отрабатываться не в форме усеченных фраз, а наоборот расписаны: кто, что и где покупает, кто завозит, как контролируют наличие или отсутствие чего-то... Вирус не выбирает плохого или хорошего - он валит просто по всем. И вот чем более детализировано будет набор вот этих инструментов, тем больше у нас будет шанс на спасение, - рассказала Елена Киселева.

Также глава фракции отметила, что у людей, которые отвечают за принятие решений, нет способности «вырабатывать простые алгоритмы», приведя в пример запоздалое закрытие школ и закупку необходимых товаров.

— Стойкое ощущение того, что люди или в силу умственных способностей, или в силу отсутствия каких-то практических вещей, они не способны вырабатывать простые алгоритмы. Я для себя это открываю... Я не понимаю, почему мы сразу не закрыли школы и сады, почему мы их мыть не начали сразу. Почему мы их закрыли, отправили на карантин и начали организовывать закупку чего-то. Когда весь мир говорит, что чтобы мы не закупали, оно в дефиците. Я хочу одного, чтобы у меня было ощущение того, что люди, которые сегодня за что-то отвечают, они понимают, что они делают, - заявила Елена Киселева.

Депутат акцентировала внимание на том, что администрация Центрального района тратит средства на демонтаж будок или посадку растений, когда необходимо тратить эти средства на более важные вещи «в ситуации, которая похожа на чрезвычайную».

— Когда я смотрю, что администрация Центрального района ставит, что она будки демонтирует, то я понимаю, что это трэш. Туда идут деньги, силы и ресурсы. Здравый смысл говорит, что в ситуации, которая похожа на чрезвычайную, нужно отойти от каких-то обычных алгоритмов? А у нас: давайте мы дальше будем сажать кусты, делать плитку, ставить скамейки. Вот это меня реально напрягает, вызывает желание прийти и кому-то всё донести. Мне кажется, что это либо моральные уроды, либо просто гламурные преступники. Любой же человек в трамвае, если у него спросишь, чему вы отдаёте предпочтение: купить условно 10 масок и раздать их водителям или нужно снести за эти же деньги какую-то будку. Предпочтения чему? - подытожила Елена Киселева.

Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов выступает за создание в мэрии координационного центра по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также депутат ожидает, что завтра на сессии горсовета чиновники предложат конкретный перечень направлений для финансирования из городского бюджета.