В ближайшие несколько дней произойдет голосование за открытие земельного рынка.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».

«Завтра-послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе — дефолт», — сказал собеседник LB.ua.

Других подробностей он не сообщил.

Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский обещает завершить земельную и медицинскую реформы.