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В ближайшие несколько дней произойдет голосование за открытие земельного рынка.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».
«Завтра-послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе — дефолт», — сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции «Слуга народа».
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский обещает завершить земельную и медицинскую реформы.
В ближайшие несколько дней произойдет голосование за открытие земельного рынка.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».
«Завтра-послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе — дефолт», — сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции «Слуга народа».
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский обещает завершить земельную и медицинскую реформы.