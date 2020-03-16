Уже три производства, начатые ГБР против Петра Порошенко, изъяты из Бюро за нарушения подследственности.

Об этом сообщили журналистам адвокаты пятого Президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко после общения со следователями Государственного бюро расследований.

Они напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования против Петра Порошенко, и сегодня экс-президент дал показания по делу, где фигурируют так называемые «пленки Трубы».

Однако, как отмечают адвокаты, нынешнее руководство ГБР продолжает традиции предшественника. А руководит так называемыми «расследованиями» тот самый следователь Корецкий, который стал фигурантом скандальных «пленок Трубы».

«У нас состоялась очень конструктивная беседа в НАБУ. НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в форме расследования ГБР ряда дел, которые имеют цель отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалось вперед. Для этого есть все основания», — убежден адвокат Илья Новиков.

Разговор со следователями ГБР, который касался дела по формированию коалиции в Верховной Раде, адвокаты назвали бессмысленным.

«Следователи имели несколько вопросов о том, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему эти вопросы теоретические — такие, которые можно ставить студентам на экзамене — они были к господину Порошенко. И почему их было необходимо задать в формате допроса. Опять присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба за инструкциями. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен — господин Корецкий — от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те же инструкции, которые отрабатывал Труба, когда эти дела были заведены», — отметил адвокат Илья Новиков.

Адвокат Игорь Головань отметил, что очередной «фарс» в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко.

«Это уже превращается в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что Указом Президента еще 5 февраля была изменена организационнай структура, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверения остались старые. Со старыми названиями должностей», — отметил Игорь Головань.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

При этом защита Пятого президента Украины Петра Порошенко продолжает настаивать на том, что следователи Государственного бюро расследований находятся вне закона.

Напомним, Петр Порошенко рассказал, что Шевченковский суд постановил ГБР закрыть дело, по которому Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления.

Перед этим что высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко.