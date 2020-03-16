Юлия Светличная победила на довыборах в парламент, за нее проголосовали больше 30 тысяч граждан.

Победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала Юлия Светличная.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета 100% бюллетеней, Юлия Светличная набрала 30 тысяч 194 голоса (77,54%). На втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тысяч граждан (7,91%). Третьей, с результатом в 1 183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.

Напомним, на момент закрытия избирательных участков явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО № 179 в Харьковской области составила 27,47%. Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине — 49,2%.

Незадолго до дня голосования кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру с довыборов по 179 округу на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.