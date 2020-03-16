|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.1 грн
|30.9 грн
Юлия Светличная победила на довыборах в парламент, за нее проголосовали больше 30 тысяч граждан.
Победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала Юлия Светличная.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам подсчета 100% бюллетеней, Юлия Светличная набрала 30 тысяч 194 голоса (77,54%). На втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тысяч граждан (7,91%). Третьей, с результатом в 1 183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.
Напомним, на момент закрытия избирательных участков явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО № 179 в Харьковской области составила 27,47%. Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине — 49,2%.
Незадолго до дня голосования кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру с довыборов по 179 округу на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.
Юлия Светличная победила на довыборах в парламент, за нее проголосовали больше 30 тысяч граждан.
Победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала Юлия Светличная.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам подсчета 100% бюллетеней, Юлия Светличная набрала 30 тысяч 194 голоса (77,54%). На втором месте — кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тысяч граждан (7,91%). Третьей, с результатом в 1 183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.
Напомним, на момент закрытия избирательных участков явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО № 179 в Харьковской области составила 27,47%. Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине — 49,2%.
Незадолго до дня голосования кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру с довыборов по 179 округу на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.