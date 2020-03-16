Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, а министром экономики — Игоря Петрашко.

Кандидатуры были представлены во время встречи президента Владимира Зеленского с членами фракции «Слуга народа», пишет LIGA.net, ссылаясь на источники в «СН».

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Напомним, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке.