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Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, а министром экономики — Игоря Петрашко.
Кандидатуры были представлены во время встречи президента Владимира Зеленского с членами фракции «Слуга народа», пишет LIGA.net, ссылаясь на источники в «СН».
Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.
Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.
27 декабря 2019 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.
Напомним, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке.
Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, а министром экономики — Игоря Петрашко.
Кандидатуры были представлены во время встречи президента Владимира Зеленского с членами фракции «Слуга народа», пишет LIGA.net, ссылаясь на источники в «СН».
Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.
Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.
27 декабря 2019 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.
Напомним, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке.