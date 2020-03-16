Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас ситуация с распространением коронавируса «неплохая», если сравнивать со статистикой других стран.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

— У нас ситуация по сравнению с другими странами неплохая - если я могу сказать о коронавирусе добрые слова, — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что координационные советы по противодействию распространению коронавируса также созданы при Министерстве здравоохранения и Премьер-министре.

Владимир Зеленский также сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.

Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).