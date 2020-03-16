|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.1 грн
|30.9 грн
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас ситуация с распространением коронавируса «неплохая», если сравнивать со статистикой других стран.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— У нас ситуация по сравнению с другими странами неплохая - если я могу сказать о коронавирусе добрые слова, — сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что координационные советы по противодействию распространению коронавируса также созданы при Министерстве здравоохранения и Премьер-министре.
Владимир Зеленский также сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас ситуация с распространением коронавируса «неплохая», если сравнивать со статистикой других стран.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
— У нас ситуация по сравнению с другими странами неплохая - если я могу сказать о коронавирусе добрые слова, — сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что координационные советы по противодействию распространению коронавируса также созданы при Министерстве здравоохранения и Премьер-министре.
Владимир Зеленский также сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).