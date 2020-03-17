Комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета поддержала выделение 20,5 миллионов гривен на усиление харьковских больниц в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Средства будут направлены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, антибактериальных и дезинфицирующих препаратов, а также защитных средств для врачей инфекционных отделений больниц.

— По аппаратам искусственной вентиляции – сегодня в городе 163 таких установки, о приобретении еще 5 нам удалось договориться в условиях жесткого спроса, это последние доступные ИВЛ в Украине. Мы мониторим ситуацию, и как только будет доступны еще спецсредства, индивидуальные тесты на COVID-19 и необходимая аппаратура, деньги из Резервного фонда будут выделены сразу, — написал Геннадий Кернес.

Мэр также сообщил, что в больницах будет изменен режим — отменят дневной стационар, больные будут оставаться на ночь.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о сложностях закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, связанных с дефицитом этого оборудования из-за возросшего спроса во всем в мире. На сегодня в медучреждениях Николаева есть 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, 16 из которых были куплены в прошлом году.