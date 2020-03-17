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Кабмин ввел режим чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях. Оно начинает действовать с сегодняшнего дня, 17 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
— Такое решение было принято во исполнение решений областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксацией случаев заболевания коронавирусной инфекцию, — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.
Кабмин ввел режим чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях. Оно начинает действовать с сегодняшнего дня, 17 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
— Такое решение было принято во исполнение решений областных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксацией случаев заболевания коронавирусной инфекцию, — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.