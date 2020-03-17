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В партии и фракции «Слуга народа» подготовили законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств.
Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, передает РБК-Украина.
По словам Михаила Радуцкого, законопроект подготовил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура на фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирус.
— Это законопроект, где есть 100% уголовная ответственность за четыре вещи: за завышение цен на товары для борьбы с короновірусом; за недоброкачественную рекламу лекарств; за обман. Этот закон готовится, — сказал Михаил Радуцкий.
Нардеп не исключил, что законопроект может быть рассмотреть на заседании Верховной рады, которое будет посвящено мерам по борьбе с пандемией.
— Мы сейчас думаем, куда этот законопроект пойдет - отдельно как безотлагательный, или будет добавлен к тем законопроектам, которые подготовил наш комитет и комитет налоговый, — добавил Михаил Радуцкий.
Напомним, Верховная Рада хочет предпринять ряд налоговых шагов, чтобы помочь бизнесу и населению в период карантина из-за коронавируса COVID-19.
В партии и фракции «Слуга народа» подготовили законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств.
Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, передает РБК-Украина.
По словам Михаила Радуцкого, законопроект подготовил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура на фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирус.
— Это законопроект, где есть 100% уголовная ответственность за четыре вещи: за завышение цен на товары для борьбы с короновірусом; за недоброкачественную рекламу лекарств; за обман. Этот закон готовится, — сказал Михаил Радуцкий.
Нардеп не исключил, что законопроект может быть рассмотреть на заседании Верховной рады, которое будет посвящено мерам по борьбе с пандемией.
— Мы сейчас думаем, куда этот законопроект пойдет - отдельно как безотлагательный, или будет добавлен к тем законопроектам, которые подготовил наш комитет и комитет налоговый, — добавил Михаил Радуцкий.
Напомним, Верховная Рада хочет предпринять ряд налоговых шагов, чтобы помочь бизнесу и населению в период карантина из-за коронавируса COVID-19.