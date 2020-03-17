Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле с ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.

Об этом сообщает АР.

– Сейчас мы – команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации, сообщила руководитель исследования доктор Лиза Джексон.

В частности, доброволец 43-летняя Дженнифер Халлер из Сиэтла перед вакциной считает это возможностью сделать хоть что-то в помощь людям.

– Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать, - рассказала она.

Дети волонтера, два подростка, считают «крутым» то, что их мать принимает участие в исследовании.

Отмечается, что после укола женщина вышла с широкой улыбкой, отметив, что чувствует себя прекрасно.

Также среди тех, кто согласился тестировать вакцину, – 46-летний сетевой инженер Microsoft Нил Браунинг из города Ботелл, штат Вашингтон. Его дочери также заявили, что гордятся отцом.

Вакцину планируют протестировать на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых получит 2 дозы препарата с интервалом в месяц.

Сообщается, что некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.

Ученые проверят наличие любых побочных эффектов и возьмут образцы крови, чтобы проверить, активизирует ли вакцина иммунную систему.

Вместе с тем сообщается, что даже если исследование будет успешным, то вакцина будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.