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Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым ввела налоговые и административные льготы для бизнеса и граждан в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса.
За соответствующий законопроект №3220 проголосовало 359 депутатов.
Законопроектом предлагают:
«Укрзалізниця» отменяет все пассажирские перевозки с 18 марта: стоимость билетов вернут полностью
Правительство остановило работу метро и отменило железнодорожное и автобусное сообщение между областями
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.
Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым ввела налоговые и административные льготы для бизнеса и граждан в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса.
За соответствующий законопроект №3220 проголосовало 359 депутатов.
Законопроектом предлагают:
«Укрзалізниця» отменяет все пассажирские перевозки с 18 марта: стоимость билетов вернут полностью
Правительство остановило работу метро и отменило железнодорожное и автобусное сообщение между областями
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.