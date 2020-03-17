За соответствующий законопроект №3220 проголосовало 359 депутатов.

Законопроектом предлагают:

Правительство остановило работу метро и отменило железнодорожное и автобусное сообщение между областями

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.