В настоящее время в Китае разработано восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщила на брифинге научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань, передает ТАСС.

– В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены, — сказала она.

Как отметила специалист, тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время проводится оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

По словам Цинь Чуань, при помощи тестов на животных ученые также выявляют наиболее эффективные против пневмонии лекарственные средства, а также выявляют основные способы передачи коронавируса.

По словам директора департамента науки и техники Министерства образования КНР Лэя Чаоцзы, Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны.

– Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них, — отметил он.

В то же время, эксперты не уточнили сроки начала клинических испытаний.

В агентстве отмечают, что 21 февраля заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин информировал, что Китай сможет приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не ранее конца апреля.

5 марта глава Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуань заявил, что КНР уже испытывает на животных шесть видов вакцин от коронавируса нового типа.

Тесты проводятся над трансгенными мышами и макаками.

Напомним, ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.