Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона «О Государственном бюро расследований».

Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Ранее, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.