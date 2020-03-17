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Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона «О Государственном бюро расследований».
Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором.
Ранее, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона «О Государственном бюро расследований».
Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором.
Ранее, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.