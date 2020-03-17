Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева, комментируя сегодняшнее выделение 60 миллионов гривен для борьбы с коронавирусом, заявила, что «первый раз в жизни» депутатскому корпусу и мэру Александру Сенкевичу удалось договориться.

Такое мнение Елена Киселева высказаал в комментарии НикВести.

Как известно, сегодня, 17 марта в ходе заседания сессии Николаевского горсовета депутаты выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

По словам Елены Киселевой, перед сессией состоялось собрание глав фракций в горсовете и мэра Николаева Александра Сенкевича, на котором было озвучено, что на борьбу с коронавирусом планируется выделить 10,5 миллионов гривен, однако после переговоров было принято решение о выделении 60 миллионов гривен.

— К большому сожалению, как шло, скажем так, тихое противостояние — сегодня, наверное, первый раз в жизни нам удалось переступить это противостояние и принять правильное решение по общему мнению. Мы заходили утром на заседание глав фракций, чиновники в лице финансового управления предлагали выделить на медицину всего лишь 10,5 миллионов гривен. Когда нам предложили 10 миллионов и перераспределение силовому блоку — мне хотелось оттуда уйти. Но в результате рабочей дискуссии мы сделали практически невозможное. Когда нам предлагали 10, а получилось почти 60 — это небо и земля. Без лишнего пафоса, я считаю, хорошо, что нам удалось переломить ситуацию — на медицину по итогу выделили гораздо больше, чем планировалось, - сказала Елена Киселева.

Также она добавила, что после принятия проекта решения об усилении мер карантина в Николаеве необходимо, чтобы соответствующие органы контролировали этот процесс.

— Самое главное еще то, что мы приняли проект решения об усилении мер карантина и важно, чтобы его теперь научились исполнять на местах наши граждане. То, что могла сделать власть — она сделала, теперь дело осталось за исполнением, а мы теперь должны только за этим следить и наказывать. К большому сожалению, уровень самоосознанности в обществе низкий. Люди считают, что это какая-то искусственная опасность. Если мы говорим, что в помещении не должно быть больше десяти человек, то за этим должен кто-то следить. Кто-то — это уровень администрации. Им нужно это довести, а это уже задача аппарата чиновников. Я как депутат хочу понимать, что Департамент ЖКХ в это время не занимается ненужными вещами, не ставит скамейки, а занимается чем-то другим. Это степень ответственности мэра — он руководитель органов исполнительной власти, потому что депутатский корпус на них повлиять не может. Точно так же, как органы исполнительной власти особо не могут повлиять на администрации частных предприятий, но они должны их обязать что-то сделать. Вот здесь неисполнение обязанностей будет являться фактом нарушения. Мы, депутаты, люди независимые от мэрской вертикали, поэтому можем честно сказать то, что нам не нравится. Я четко сказала, мне не нравится, что департамент Ермолаева (Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, - прим.) занимается сносом будок. Первое, что надо сделать — остановить обычную рутинную трату бюджета, - считает Елена Киселева.

Ранее сообщалось, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в связи с угрозой распространения коронавируса, в городе нужно создать штаб, в который вошли бы специалисты.