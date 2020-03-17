Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в связи с угрозой распространения коронавируса, в городе нужно создать штаб, в который вошли бы специалисты.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Надо понимать, штаб создан для, скажем так, экспертной работы или это просто штаб, который выдает резолюцию. В нашем штабе уважаемые люди, но они совершенно оторваны от реалий и у них сегодня есть на это полномочия. В этот штаб должны войти независимые эксперты, которые скажут, что для того, чтобы сократить заражаемость в маршрутках, их нужно обрабатывать таким образом. Мне так кажется и для меня реально трагедия, что этого нет. Не знаю, заключите договора с какими-то мойками, для того, чтобы это было контролируемо. Глупо думать, что какой-то водитель, который везет пассажиров, пойдет и обработает ручки или побрызгает хлоркой по салону и мы все спасемся. К чему эта имитация? Должны быть конкретные действенные меры. Их придумываю не я, не вы. Для этого есть специально уполномоченные и обученные люди. Это, наверное, трагедия нашего общества, что у нас столько популизма и мы к этому привыкли, что у нас все лица, от части непрофессиональные, поэтому все занимаются всем. Это выводит на дополнительный накал страстей, - считает Елена Киселева.

Также депутат отметила, что нужно создать рабочую группу по экономической безопасности, которая бы разработала экономический план действий после завершения карантина в Николаеве.

— Рабочая группа по экономической безопасности должна взвесить недополучения в бюджет, возможности компенсировать эти недополучения, перераспределить то, что уже есть — отказаться от определенных проектов. Потеря выполнения общественного бюджета кому-то, скажем, не понравится, но это не критическая составляющая. Мало кто знает и помнит, что в этом году земельный налог и арендную плату Николаев собирает по новой нормативной оценке. В некоторых случаях она выросла не в один или два раза, а в пять, шесть и семь. Это колоссальные изменения по ставкам аренды и, наверное, нужно было бы слушать предложения Минуправления о том, как мы хотя бы могли бы оставить на уровне прошлого года. Ничего не делать нельзя. Неуплата обязательных платежей приведет к налоговому залогу, а это приведет к пене, штрафным санкциям. Дай Бог, чтобы мы вышли из ситуации с коронавирусом и прошли этот сложный путь, но потом у нас возникает следующий вопрос, как же стать экономически на те рельсы, которые были. Нужно же доплатить медикам, тем людям, которые занимаются санитарной очисткой города. Эти алгоритмы должны быть сегодня проработаны, - сказала Елена Киселева.

При этом она отметила, что николаевцам негде получить официальную информацию о ситуации с коронавирусом в городе.

— Еще очень важный момент. Много штабов, но нет ни одного источника, куда бы горожанин мог прийти и спросить, где ему можно все это посмотреть. Он в таком состоянии, близком к панике, черпает информацию отовсюду, но официального одного источника — пусть это будет сайт облсовета и горисполкома — нету. Зайдите на сайт Николаевского городского совета и кроме анонсов о чем-то, вы ничего не увидите. Люди воспринимают анонсы, как какую-то рекламу, хвастовство или еще какую-то вещь, которая дает короткий информационный посыл. А посмотреть план мероприятий, посмотреть куда звонить, если ты становишься свидетелем, что это не исполняется, то вот этого, к сожалению, пока нет, - сказала Елена Киселева.

Напомним, что шестерых жителей Николаева проверяют на коронавирус COVID-19.