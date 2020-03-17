|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|29 грн
|EUR
|29.8 грн
|31.8 грн
Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия анонсировал создание Штаба национального спасения при Кабинете Министров в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Парламенте.
— При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции, – отметил Давид Арахамия.
Он уточнил, что от каждой фракции в такой штаб должны войти 1-2 эксперта.
— И они будут вместе работать: Офис президента, Правительство и Парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию (Верховной Рады, – прим.) и голосовать, – Давид Арахамия.
Он также проинформировал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.
— Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сказал Давид Арахамия.
Нардеп добавил, что пока неизвестно, как это будет происходить: это может быть видеосвязь или видеоголосование.
Напомним, членам Кабинета министров поручено найти деньги для выплаты дополнительных денег пенсионерам и обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой финансово помочь для борьбы с эпидемией.
Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия анонсировал создание Штаба национального спасения при Кабинете Министров в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Парламенте.
— При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции, – отметил Давид Арахамия.
Он уточнил, что от каждой фракции в такой штаб должны войти 1-2 эксперта.
— И они будут вместе работать: Офис президента, Правительство и Парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию (Верховной Рады, – прим.) и голосовать, – Давид Арахамия.
Он также проинформировал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.
— Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сказал Давид Арахамия.
Нардеп добавил, что пока неизвестно, как это будет происходить: это может быть видеосвязь или видеоголосование.
Напомним, членам Кабинета министров поручено найти деньги для выплаты дополнительных денег пенсионерам и обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой финансово помочь для борьбы с эпидемией.