Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия анонсировал создание Штаба национального спасения при Кабинете Министров в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Парламенте.

— При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции, – отметил Давид Арахамия.

Он уточнил, что от каждой фракции в такой штаб должны войти 1-2 эксперта.

— И они будут вместе работать: Офис президента, Правительство и Парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию (Верховной Рады, – прим.) и голосовать, – Давид Арахамия.

Он также проинформировал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.

— Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сказал Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что пока неизвестно, как это будет происходить: это может быть видеосвязь или видеоголосование.

Напомним, членам Кабинета министров поручено найти деньги для выплаты дополнительных денег пенсионерам и обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой финансово помочь для борьбы с эпидемией.