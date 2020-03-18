Министерство инфраструктуры Украины посчитало, что для эвакуации 35 тысяч украинцев из других стран нужно 4,1 миллиона долларов США.

Об этом сегодня, 18 марта, во время заседания Кабинета Министров сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщают НикВести.

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Деньги планируют выделить из резервного фонда государственного бюджета. Это позвонит осуществить 175 рейсов для перевозки 35 тысяч 479 украинцев и членов их семей из других стран в Украину.

— Министерство инфраструктуры подсчитало потребность в деньгах, необходимых для эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров авиационным транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украины и нуждаются в эвакуации. Общей объем денег, которые предлагается выделить из резервного фонда бюджета составляет сумма, эквивалентная 4 миллионов 161 тысячи долларов США. Просим принять протокольное решение и поручить министерству экономики, министерству финансов и Министерству инфраструктуры в течение дня вынести на рассмотрение Кабмина проект распоряжения о выделении мининфраструктуры из резервного фонда государственного бюджета указанную сумму для обеспечения расходов для эвакуации граждан Украины и членов их семей из других стран в Украину, - сказал Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что Кабмин дает еще 70 миллионов на средства защиты от коронавируса.