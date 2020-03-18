Министерство юстиции разработает закон об уполномочивании президента Украины вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде Украины.

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Об этом сегодня, 18 марта, во время заседания Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Если Верховная Рада не сможет собираться, кто-то в государстве должен иметь право оглашать чрезвычайное положение. Поэтому, прошу такой законопроект подготовить, и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия. Перед лицом такого вызова нужно разработать законопроект, который позволит от одного органа к другому передавать полномочия управлять страной. Мы на самом деле не знаем, какие будут последствия, может Верховная Рада будет заблокирована, или Кабинет министров будет заблокирован, или президент, не дай бог… Но неизвестно, кто не сможет работать из-за болезни, - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.