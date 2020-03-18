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Пресс-секретарь Николаевского управления здравоохранения Юрий Багрянцев опроверг свою же информацию о том, что у заболевших семерых николаевцев не выявили коронавирус.
Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».
Ранее в Управлении здравоохранения облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
— У пациентов сейчас не обнаружен коронавирус, но ещё не подтверждено, есть он или нет. Биоматериал еще находится на исследовании. Результатов пока нет. Вопрос остается открытым, - сказали Юрий Багрянцев.
Также, по его словам, ожидают результаты по шести тестам, а не по семи.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Пресс-секретарь Николаевского управления здравоохранения Юрий Багрянцев опроверг свою же информацию о том, что у заболевших семерых николаевцев не выявили коронавирус.
Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».
Ранее в Управлении здравоохранения облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
— У пациентов сейчас не обнаружен коронавирус, но ещё не подтверждено, есть он или нет. Биоматериал еще находится на исследовании. Результатов пока нет. Вопрос остается открытым, - сказали Юрий Багрянцев.
Также, по его словам, ожидают результаты по шести тестам, а не по семи.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.