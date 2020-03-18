Несмотря на введение карантина и ограничений на пересечение государственной границы, в Украине не должно быть дефицита продовольственных продуктов.

Об этом сообщают в Государственной таможенной службе Украины.

Там отмечают, что ограничения, введенные правительством, не распространяются на перевозку товаров.

— Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии, - говорится в сообщении таможни.

В Гостаможслужбе отмечают, что 90% всех продуктов питания, которые потребляют украинцы — отечественного происхождения, поэтому перебоев с поставками этих продуктов в супермаркеты из-за таможни быть не должно.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.