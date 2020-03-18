Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли рассказал, где сейчас находится губернатор Александр Стадник и почему он уже около двух недель отсутствует в публичной плоскости и никак не комментирует мероприятия по противодействию распространению коронавируса на Николаевщине.

Об этом шла речь сегодня, 18 марта, во время брифинга в Николаевской ОГА по ситуации с коронавирусом, сообщают НикВести.

Вице-губернатор Александр Трайтли заявил, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник находится на работе и сегодня «инспектирует» южно-Украинскую атомную электростанцию.

— Глава областной государственной администрации находится на рабочем… на работе на сегодняшний день. Состоянием на сегодня он был в командировке в Южноукраинске. Вы знаете, что там находится стратегический объект, Южно-Украинская атомная электростанция. Завтра мы выезжаем туда с инспекцией с представителями областной государственной администрации, - сказал Александр Трайтли.

Как известно, 16 марта Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.

— Поэтому, глава срочно поехал в Южноукраинск, где проинспектировал нашу атомную электростанцию. По его поручению завтра соответствующие специалисты из администрации выезжают на Южно-Украинскую АЭС для проведения более глубокого изучения ситуации и инструктирования соответствующих органов местного самоуправления и атомной электростанции по соблюдению всех противпоэпидемологических норм по безопасности работы нашей электростанции, - сказал вице-губернатор Николаевщины.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, не способствует ли отсутствие главы ОГА Александра Стадника на рабочем месте с такое время панике среди населения, Александр Трайтли пересказал историю об американском бизнесмене Генри Форде и его якобы эксперименте. Суть истории, которую рассказал вице-губернатор, заключалась в том, что отсутствие руководителя не должно влиять на эффективность работы организации или предприятия.

— Уважаемые коллеги, был такой известный автопроизводитель, Генри Форд, который провел эксперимент. Он собрал своих топ-менеджеров заводов на фешенебельном курорте, и месяц ни отдыхали. Через месяц Генри Форд взял статистику работы своих предприятий и увидел, где предприятия работали хорошо в отсутствие руководителя, а где плохо. И тех, где работали плохо, уволил. Он говорил, что команда всегда должна работать эффективно в независимости от того, где находится руководитель. Это так, для примера. У нас одно мнение, мы все госслужащие и работаем на государство, - сказал Александр Трайтли.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.