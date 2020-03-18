Члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от «Слуги народа» Олег Бондаренко.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.

— Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции, - сказал он.

По его словам, пока все депутаты здоровы — им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. При этом он отметил, что пока тесты на коронавирус никто делать не будет.

Стоит отметить, что в комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики входят: Зиновий Анриевич (партия «Слуга народа»), Олег Бондаренко (партия «Слуга народа»), Леся Василенко (патия «Голос»), Андрей Задорожний (партия «Слуга народа»), Степан Ивахов (член депутатской группы «За будущее»), Елена Криворучкина (партия «Слуга народа»), Игорь Кривошеев (партия «Слуга народа»), Анжелика Лабунская (партия «Батьківщина»), Александр Мариковский (партия «Слуга народа»), Кирилл Нестеренко (партия «Слуга народа»), Юлия Овчинникова (партия «Слуга народа»), Едуард Прощук (партия «Слуга народа»), Александр Фельдман (партия «Оппозиционная платформа — За життя»), Павел Якименко (партия «Слуга народа»), Антон Яценко (член депутатской группы «За будущее»).

При этом на самоизоляцию отправляются также депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин и Арсений Пушкаренко от партии «Слуга народа», которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.