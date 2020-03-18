Народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко вместе с программистами создали волонтерскую платформу «Солидарность — доброта объединяет» для помощи людям из группы риска заболевания COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Взаимопомощь - единственное верное решение в сложившейся ситуации по всему миру. Сейчас есть пожилые люди, которым нужны продукты и лекарства, есть одинокие матери с детьми, которые заболели, но надо как-то кормить семью. Таких и других случаев - тысячи, но не оставлять этих людей один на один с бедой. Мы решили не стоять в стороне, - сказал Алексей Гончаренко.

Авторы платформы планируют создать базу волонтеров в разных городах и районах городов, которые бы могли оперативно реагировать на запросы пожилых людей, одиноких матерей и других нуждающихся в помощи. Также на этом сайте могут зарегистрироваться те, кому эта помощь необходима.

Зарегистрировать свою просьбу о помощи или сообщить о человеке, который нуждается, можно здесь.

Стать волонтером можно по этой ссылке.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть 30 миллионов гривен нераспределенных средств, которые будут использованы в случае «серьезных проблем» в городе.