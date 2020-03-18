Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.

Об этом сообщает hromadske.

Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.

Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.

Владимир Путин подписал также другой документ, который предусматривает сокращение с шести до трех месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Оба закона вступают в силу через 90 дней с момента официального опубликования.