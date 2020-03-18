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Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.
Об этом сообщает hromadske.
Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.
Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.
Владимир Путин подписал также другой документ, который предусматривает сокращение с шести до трех месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Оба закона вступают в силу через 90 дней с момента официального опубликования.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.
Об этом сообщает hromadske.
Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.
Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.
Владимир Путин подписал также другой документ, который предусматривает сокращение с шести до трех месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Оба закона вступают в силу через 90 дней с момента официального опубликования.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.