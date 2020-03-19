|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась сестра народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщает Украинская правда.
— В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести, - сказано в сообщении.
Первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат Сергей Шахов. В комментарии Украинской правде Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.
По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.
Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.
В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).
Напомним, члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась сестра народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщает Украинская правда.
— В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести, - сказано в сообщении.
Первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат Сергей Шахов. В комментарии Украинской правде Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.
По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.
Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.
В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).
Напомним, члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.