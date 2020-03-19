Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась сестра народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщает Украинская правда.

— В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести, - сказано в сообщении.

Первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат Сергей Шахов. В комментарии Украинской правде Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.

В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).

Напомним, члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.