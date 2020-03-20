Сегодня, 20 марта, в 13:00 состоится продолжение заседания 56 сессии Николаевского городского совета.

Распоряжение о проведении сессии подписано николаевским городским головой Александром Сенкевичем.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заседание будет проходить без присутствия журналистов из-за введенного в стране карантина, такое решение поддержали главы всех фракций.

Онлайн-трансляция сессии будет проходить в обычном режиме.

Напомним, вчера, 19 марта, николаевский городской голова Александр Сенкевич провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором рассказал о ситуации инфекционным заболеванием COVID-19 и ответил на волнующие вопросы горожан.