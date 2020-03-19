Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором рассказал о ситуации инфекционным заболеванием COVID-19 и ответил на волнующие вопросы горожан.

Об этом сообщают НикВести.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что коронавирус – важная мера предосторожности, соблюдать которую должны все без исключения.

– Сегодня вы можете видеть в новостях, как улицы в Италии пустуют. Такая ситуация по всему миру. Люди ограничивают количество контактов для того, чтобы не уберечься от вирусов, потому что уберечься о него нельзя, рано или поздно все из нас переболеют, или будем прививаться от этой болезни. А для того, чтобы сократить количество одновременно заболевших людей. Больницы не резиновые, количество медиков ограничено и их нужно защитить в первую очередь. Минимизируйте свои контакты. Берегите свою жизнь. Хотите – идите, куда угодно, тусуйтесь, заражайтесь вирусом, но вас просят ограничиться - сказал мэр.

Мэр опроверг информацию о том, что родители, которые выходят на улицу с детьми, будут оштрафованы и добавил, что, начиная с 19 марта, пассажиров в транспорт будут пускать в масках.

- Кто-то сказал, что будут штрафовать людей, которые находятся с детьми на улице. Это неправда. Но должен вам сказать, что просят людей с детьми не перемещаться в местах скопления людей, не надо тащить их с собой. В транспорт допуск будет только в масках, они нужны, чтобы те люди, которые потенциально заражены, но об этом не знают, могли перемещаться по городу и не заражать вас, - добавил Александр Сенкевич.

Также он рассказал, как обстоит ситуация с аппаратами искусственной вентиляции легких и отметил, что сотрудники медучреждений будут обеспечены подвозом к работе.

– На сегодняшний день в городе Николаеве есть несколько типов больниц. В городских учреждениях 59 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще два аппараты мы заказали, ждем, - сказал мэр.

Мэр также заявил, что по состоянию на 19 марта в Николаеве нет подтвержденных случаев заболевания.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.