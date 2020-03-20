Ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках нормализуется за 3-4 дня.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», пишет hromadske.

— Был определенный дефицит, поэтому мы выделили дополнительные средства, осуществляется закупка и будут дополнительные поставки. Я думаю, что через 3-4 дня ситуация со средствами индивидуальной защиты в медицинских и аптечных учреждениях значительно улучшится, - уверен Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в соответствии с национальным планом противодействия инфекционным заболеваниям, который утвердили еще 3 февраля 2020 года, ответственность за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты положили на органы местного самоуправления, которые являются владельцами этих заведений.

Также Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав недавно провел встречу с крупнейшими производителями антисептиков, на которой обсудили вопрос, почему их нет на рынке. Ляшко заверил, что «бюрократические барьеры», которые обнаружили по итогам этой встречи, устранят уже в ближайшие дни.

По его словам, вопрос с наличием сырья для производства антисептиков также решат в ближайшие дни.

— Спирт, используемый для производства антисептиков в обычном режиме, — это глобальная проблема, его можно достать. Но Украина является одним из лидеров производства спирта этилового, который также используется как антисептик, поэтому многие меняют свои рецептуры. Мы параллельно решаем, как снять один бюрократический барьер, который облагает акцизом производителей дезинфицирующих средств, - пояснил Виктор Ляшко.

Напомним, что народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк заявил, что передал Управлению здравоохранения Николаевского городского совета 24 тысячи масок и 450 флаконов антисептика.