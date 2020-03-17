Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк заявил, что передал Управлению здравоохранения Николаевского городского совета 24 тысячи масок и 450 флаконов антисептика.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Я обещал не критиковать городскую власть, но предлагать и что-то делать. Поэтому сегодня мы передаем городскому управлению здравоохранения 20 тысяч медицинских масок и более 250 единиц антисептических средств. Уверен, что это та посильная помощь, которую нужно оказать в первую очередь и быстро, – сказал Артем Ильюк.

Ранее Артем Ильюк заявил, что перестанет критиковать действия городского головы Александра Сенкевича на время карантина, ради объединения для помощи жителям.

Напомним, в ходе церемонии награждения победителей общегородской программы «Горожанин года — Человек года» экс-нардеп Артем Ильюк заявил, что хочет, чтоб социально-экономическое положение Николаева стало лучше и знает, как это сделать. Чуть позже мэр Николаева Александр Сенкевич ответил, что нужно «просто делать», а не «знать».

Ранее 25 января мэр Николаева Александр Сенкевич и экс-нардеп Артем Ильюк устроили публичное выяснение отношений в социальной сети Facebook, называя друг-друга «Артёмчиком» и «Шурочкой».

Осенью 2019 года Артем Ильюк предложил Александру Сенкевичу назначить его вице-мэром, но мэр ответил, что для Ильюка у него есть только должность рядового сотрудника в департаменте борьбы с коррупцией.