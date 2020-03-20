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В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.
Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, пишет Цензор.НЕТ.
— Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла, - сказал Руслан Марцинкив.
Напомним, что в Николаеве и области определили несколько госпитальных баз и баз для обсервации для размещения пациентов, в случае заболевания коронавирусом.
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В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.
Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, пишет Цензор.НЕТ.
— Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла, - сказал Руслан Марцинкив.
Напомним, что в Николаеве и области определили несколько госпитальных баз и баз для обсервации для размещения пациентов, в случае заболевания коронавирусом.