В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.

Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, пишет Цензор.НЕТ.

— Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла, - сказал Руслан Марцинкив.

Напомним, что в Николаеве и области определили несколько госпитальных баз и баз для обсервации для размещения пациентов, в случае заболевания коронавирусом.