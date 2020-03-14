В Николаеве и области определили несколько госпитальных баз и баз для обсервации для размещения пациентов, в случае заболевания коронавирусом.

Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев в ходе бюджетной комиссии Николаевского областного совета, пишут НикВести.

В частности, госпитальной базой по лечению пациентов с коронавирусом определено областную инфекционную больницу на 150 коек, а в случае, если мест будет недостаточно, пациентов разместят в отдельно стоящем здании в Николаевском областном противотуберкулезном центре — с тремя отдельными входами на 50 коек.

Также определены следующие базы для изоляции: Николаевская городская больница № 1 на 110 коек и Областной кожно-венерологический диспансер. Также такими базами в области стали Первомайская районная центральная больница, КП «Коммунальное некоммерческое предприятие Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета, а также Баштанская центральная районная больница на 30 коек в инфекционном отделении.

Помимо этого, определены базы для обсервации: санаторий-профилакторий завода «Зоря» и санаторий-профилакторий Судостроительного завода имени 61 коммунара «Ингул».

— Вот это в рамках всего того, что от нас зависит мы делаем. Еще одна хорошая информация. Мы согласовали с Министерством охраны здоровья распределение на несколько сотен миллионов гривен на средства индивидуальной защиты и ДЕЗ-средства для наших лечебных учреждений, - сказал Павел Георгиев.

Напомним, что Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.

Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения уйдут на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.

Глава областного совета Виктория Москаленко потребовала закрыть образовательные учреждения Николаевщины на карантин.

Также ранее сообщалось, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне. Николаевской среди них пока нет.

По мнению члена исполнительного комитета Николаевского городского совета Александра Садыкова во все школы и детские сады Николаева нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в городе нужно разработать алгоритм действий при эпидемии коронавируса, а не только информировать население листовками.

При этом, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.