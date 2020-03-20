Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов ответил на предложение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника встретится с главами фракций в горсовете и обсудить различные вопросы, отметив что «там ходить особо не надо».

Об этом он заявил сегодня, 20 марта в ходе заседания сессии городского совета, пишут НикВести.

Игорь Дятлов акцентировал, что сейчас главам фракций горсовета Николаева нет необходимости ходить на приём в облгосадминистрацию и попросил городского главу Александр Сенкевич при возможности спросить у Александра Стадника, какое количество помощи, анонсированное президентом Украины, попадёт в Николаевскую область.

Также городской голова добавил, что глава ОГА не смог принять приглашение депутатов прийти на сегодняшнюю сессию горсовета из-за «запланированных встреч».

— На просьбу глав фракций пригласить его сюда, он (глава ОГА Александр Стадник - прим.), к сожалению, не может прибыть, у него запланированы встречи, но он предложил после сессии главам фракций прийти к нему чтобы пообщаться, задать вопросы, он будет готов ответить, - рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Александр Фёдорович, если у вас будет с ним разговор, нам, наверное, там ходить особо не надо, пусть даст информацию, сколько из той помощи, которую озвучил президент Украины, придёт на Николаевскую область. Это более важная информация, - ответил Игорь Дятлов.

Напомним, что ранее заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли рассказал, где сейчас находится губернатор Александр Стадник и почему он уже около двух недель отсутствует в публичной плоскости и никак не комментирует мероприятия по противодействию распространению коронавируса на Николаевщине. Он отметил, что Александр Стадник находится на работе и «инспектирует» Южно-Украинскую атомную электростанцию.