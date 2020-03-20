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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко, в связи с введенным в Николаеве карантином, предложил ограничить работу городского электротранспорта.
Об этом он сказал сегодня, 20 марта в ходе заседания сессии городского совета, пишут НикВести.
— Сухая статистика. Троллейбус в среднем рассчитан на перевозку 40-50 человек. Сейчас мы сократили в 5 раз — до 10 человек. Соответственно, чтобы обеспечить тот поток людей, который ездил ездил вне карантина, нужно увеличить поток транспорта. С учетом скидки, что нужно добавить 50% к этой цифре из-за того, что маршрутные такси не вышли на свои рейсы. получается,что нам нужно добавить подвижной состав практически в 10 раз. В течение дня я заметил, что во время, когда люди едут на работу они стоят в очереди, рядом друг с другом без масок — потому что их просто нет в аптеках. В вечернее время аналогичная ситуация. Днем подвижной состав практически пустой. Зачем это нужно? Если у нас введены такие жесткие меры по карантину, вплоть до закрытия передвижения общественного транспорта, то почему бы нам не организовать работу «Николаевэлектротранса» двумя основными потоками: в утреннее время, когда люди едут на работу и в вечернее, когда едут с работы. Что касается потребности купить продукты, то в каждом районе есть магазин, куда можно выйти в тапочках и купить продукты первой необходимости, - сказал Вячеслав Апанасенко.
Напомним, что 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко, в связи с введенным в Николаеве карантином, предложил ограничить работу городского электротранспорта.
Об этом он сказал сегодня, 20 марта в ходе заседания сессии городского совета, пишут НикВести.
— Сухая статистика. Троллейбус в среднем рассчитан на перевозку 40-50 человек. Сейчас мы сократили в 5 раз — до 10 человек. Соответственно, чтобы обеспечить тот поток людей, который ездил ездил вне карантина, нужно увеличить поток транспорта. С учетом скидки, что нужно добавить 50% к этой цифре из-за того, что маршрутные такси не вышли на свои рейсы. получается,что нам нужно добавить подвижной состав практически в 10 раз. В течение дня я заметил, что во время, когда люди едут на работу они стоят в очереди, рядом друг с другом без масок — потому что их просто нет в аптеках. В вечернее время аналогичная ситуация. Днем подвижной состав практически пустой. Зачем это нужно? Если у нас введены такие жесткие меры по карантину, вплоть до закрытия передвижения общественного транспорта, то почему бы нам не организовать работу «Николаевэлектротранса» двумя основными потоками: в утреннее время, когда люди едут на работу и в вечернее, когда едут с работы. Что касается потребности купить продукты, то в каждом районе есть магазин, куда можно выйти в тапочках и купить продукты первой необходимости, - сказал Вячеслав Апанасенко.
Напомним, что 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.