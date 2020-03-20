На время карантина в Украине медики смогут бесплатно добираться на работу на такси в тех городах, где работает сервис Uber.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения о коронавирусе.

Сообщается, что Uber будет бесплатно доставлять в больницы медиков, задействованных в предотвращении коронавирусной инфекции. Договоренность включает 10000 поездок.

— Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница, - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.

Напомним, что в Николаеве на время карантина все городские медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности.