В Николаеве на время карантина все городские медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности.

Об этом пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В частности, как рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, руководство медучреждений Николаева должно быть круглосуточно на связи. Кроме того, по ее словам, в ближайшее время никто из медработников не пойдет в отпуск.

Помимо этого, в больницах еще раз должны проработать алгоритм действий по оказанию помощи при заболевании коронавирусом. При этом медучреждения прекращают плановую госпитализацию и плановое оказания медицинской помощи.

Также, по поручению Николаевского городского головы Александра Сенкевича, будет разработан график подвоза врачей, которые проживают в близких к Николаеву населенных пунктах, а работают в городских больницах.

Напомним, что в Николаеве и области определили несколько госпитальных баз и баз для обсервации для размещения пациентов, в случае заболевания коронавирусом. Помимо этого, депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.