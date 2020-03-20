|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на заявление мэра.
— Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное... Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, - заявил Геннадий Кернес.
Геннадий Кернес считает, что Кучер прикрывается добрым именем президента, поэтому его руководители должны дать ему оценку, а он, социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители Харькова уже дали ему свою оценку 19 марта.
Мэр Харькова также заявил, что не понимает, чем сейчас, во время пандемии коронавируса в мире, занимается Кучер.
Он сообщил, что губернатор уволил директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации: «А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер».
Также он сообщил, что по результаты встречи 19 марта, от которой губернатор «самоизолировался»:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на заявление мэра.
— Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное... Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, - заявил Геннадий Кернес.
Геннадий Кернес считает, что Кучер прикрывается добрым именем президента, поэтому его руководители должны дать ему оценку, а он, социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители Харькова уже дали ему свою оценку 19 марта.
Мэр Харькова также заявил, что не понимает, чем сейчас, во время пандемии коронавируса в мире, занимается Кучер.
Он сообщил, что губернатор уволил директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации: «А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер».
Также он сообщил, что по результаты встречи 19 марта, от которой губернатор «самоизолировался»:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.