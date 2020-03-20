Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на заявление мэра.

— Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное... Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, - заявил Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес считает, что Кучер прикрывается добрым именем президента, поэтому его руководители должны дать ему оценку, а он, социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители Харькова уже дали ему свою оценку 19 марта.

Мэр Харькова также заявил, что не понимает, чем сейчас, во время пандемии коронавируса в мире, занимается Кучер.

Он сообщил, что губернатор уволил директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации: «А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер».

Также он сообщил, что по результаты встречи 19 марта, от которой губернатор «самоизолировался»:

Ярославский перечислил 55 миллионов гривен на покупку 400 000 тестов для Харькова;

оплачен (2 миллиона гривен) передвижной рентген-аппарат, который вскоре прибудет в Харьков;

оплачены два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков, и они скоро будут доставлены в два харьковских роддома;

Владимиром Мисиком перечсилены 240 000 долларов на покупку 6-ти видеогастроскопов;

сформированы и уже находятся в процессе упаковки 22 000 аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них же собраны деньги на 100 000 продуктовых наборов;

бизнесмен Павел Фукс перечислил 560 000 долларов на покупку ИВЛ для харьковских больниц;

в процессе закупка за внебюджетные деньги 500 000 масок;

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.